Ученые обнаружили скопление микропластика в мозге человека

Содержание пластика в 2024 году значительно превысило аналогичные показатели во внутренних органах восьмилетней давности.

Научная работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Ученые применили новые методы анализа тканей человеческих органов, позволяющие обнаружить в них крошечные фрагменты микропластика. Образцами, содержащими микро- и наночастицы, послужили ткани печени, почек и головного мозга умерших людей после процедуры аутопсии (вскрытия, или посмертной экспертизы) в 2016-м и 2024 годах.

После исследования медики обнаружили более высокие концентрации микропластика в образцах мозга, взятых из области лобной коры, чем в образцах ткани печени и почек. Интересно, что содержание пластика в 2024 году превысило аналогичные показатели во внутренних органах восьмилетней давности. Больше всего обнаружили полиэтилена, также ученые нашли полипропилен, поливинилхлорид и бутадиен-стирольный каучук.

Затем исследователи сравнили результаты с образцами тканей головного мозга из более ранних периодов времени (1997-2013 годы) и отметили более высокие концентрации пластиковых частиц в более поздних образцах.

Большее количество осколочных фрагментов выявили в 12 образцах мозга людей с документально подтвержденным диагнозом «деменция», нежели у тех, кто не страдал ею. У больных выявили заметное отложение фрагментов в стенках сосудов головного мозга и иммунных клетках.

При этом однозначных доказательств вреда микро- и нанопластика для людей нет.

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