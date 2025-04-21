Учитель набросился с топором на свою супругу

В Кызылординской области расследуют жестокое нападение на женщину. Подозреваемым оказался учитель биологии, которого удалось задержать.

По информации Tengrinews.kz, в Кызылординской области расследуют жестокое нападение на женщину. Подозреваемым оказался учитель биологии, которого удалось задержать.

Информация о случившемся распространилась в социальных сетях: в одном из аулов Шиелийского района Кызылординской области мужчина с топором набросился на свою супругу. В районном отделе образования подтвердили: подозреваемый работает учителем биологии в школе в одном из аулов района. Его педагогический стаж составляет 21 год.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

— Ведется расследование. В интересах следствия иные сведения не разглашаются. Дело находится на контроле руководства департамента, — сообщили в ведомстве.

В Шиелийской районной больнице сообщили, что 42-летняя пострадавшая поступила 19 апреля в тяжелом состоянии и находится сейчас в реанимации.

— Врачи диагностировали у нее множественные переломы, ушиб головного мозга и другие травмы. Из областного центра в район прибыли травматологи и нейрохирурги, которые прооперировали пострадавшую. Сейчас врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое, — отметили в районной больнице.

Фото: pixabay.com