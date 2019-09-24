Иллюстративное фото из архива "МГ" Заседание региональной комиссии прошло в областном акимате под председательством акима ЗКО Гали Искалиева. Темой заседания стали результаты мониторинга состояния коррупции в Казахстане, проведенного общественным фондом "Transparensy International Kazakhstan". В своем выступлении Алия Салиева отметила, что со стороны акимата сделано немало для искоренения причин коррупционных рисков: система получения госуслуг по принципу одного окна, приложение Smart Uralsk, мобильное приложение "К врачу", страницы в соцсетях. Однако, по ее словам, необходима интеграция всех этих инноваций. Также Алия Салиева рассказала, что летом члены мониторинговой группы выезжали в районы, причем не в райцентры, а в сельские округа. И вот там, как оказалось, есть немало нарушений. - При поддержке акимата и антикоррупционной службы мы провели мониторинг соцобъектов, провели рабочие встречи с населением по вопросам качества госуслуг, получаемых ими в госорганах. Мы побывали в сельских округах Казталовского, Жанибекского, Жангалинского, Бокейординского, Сырымского, Шынгырлауского районов и района Байтерек. Так, жителям села Жалпактал Казталовского района недоступна регулярная подача питьевой воды. При этом все докладывают, что полностью все обеспечены водой. Но на деле - нет. Жители говорят, что они не вошли в программу "Акбулак", я разговаривала с акимом района, он объяснил, что в программу они вошли, но ПСД пошла с недочетами. Там же есть противоположная проблема: у жителей сел с низкими доходами, к примеру село Бостандык, говорят таких там четыре села, есть питьевая вода, но она недоступна из-за высокого тарифа - 380 тенге. Особенно тяжело это для малоимущих, - рассказала Алия Салиева. - Предлагаю рассмотреть снижение тарифа хотя бы для малоимущих. Кроме того, Алия Салиева сообщила, что порой подведение воды и газа к домам сельчан стоит от 300 до 500 тысяч тенге. Жителям сел, особенно малоимущим семьям, необходимо субсидирование. Местные акиматы также должны этому содействовать. - Также мы промониторили в сельских округах школы, детские сады, фельдшерские пункты. Продолжается использование педагогов средних школ, детских садов и (работников - прим. автора) фельдшерских пунктов в проведении ремонтных работ на объектах здравоохранения и образования сельских округов. Предлагаем рассмотреть возможность непривлечения работников социальной сферы в несвойственных им работах. Пусть они занимаются лечением людей и воспитанием детей. Таких вопросов очень много, - продолжила Алия Салиева. Так, стало известно, к примеру, что в Уральске только здания Казпочты оборудованы удобными пандусами, остальные здания, в числе которых городской акимат, здание сельхозуправления, драмтеатра, имеют неудобные для людей с ограниченными возможностями "дорожки". Руководитель проектного офиса также сообщила, что в ходе бесед с сельчанами она выяснила, что местные акимы чаще всего не решают проблемные вопросы людей, отправляя их на встречу с акимом области. Помимо этого, по словам Алии Салиевой, к ним обратилась журналист, которая рассказала, что в редакцию поступает шквал звонков по поводу АСП и выплаты кредитов, однако руководители департамента занятости и ЗАГСа не хотят приходить на прямой эфир, чтобы ответить на все вопросы жителей. Аким области Гали Искалиев, выслушав выступление Алии Салиевой, поручил руководителю аппарата акима области определить 10 самых главных проблем на неделю и решить их. - На первые 10 вопросов, которые определит «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY», вы должны подготовить спикеров, которые могут выступить в РСК, либо организовывайте вебинары. Нужно максимально охватить население и дать пояснение, - поручил аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.