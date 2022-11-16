– Мы помогли ей составить заявление и направили в управление по инспекции труда ЗКО. Из результатов проверки следует, что администрация школы допустила нарушения, а именно педагогу не сообщили о результатах работы в период испытательного срока, не направили письменное требование об истребовании объяснительной, её не ознакомили с приказами о наказании. Кроме этого, испытательный срок заканчивался второго июня, а приказ об увольнении приняли задним числом, - рассказал Бауыржан Ахметжан.18 октября приказом директора школы педагога всё же приняли на прежнюю должность, а также выплатили заработную плату в размере более одного миллиона тенге, включая пенсионные отчисления и медицинское страхование.
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Женщину освободили от работы после трёхмесячного испытательного срока. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, учительница математики из Каратобинского района через суд смогла восстановиться на работе и получить заработную плату в один миллион тенге. Третьего июня этого года она обратилась за помощью к общественникам. Несколькими днями ранее исполняющий обязанности директора СОШ посёлка Шалгын освободил её от работы в связи с окончанием трёхмесячного испытательного периода. – Мы помогли ей составить заявление и направили