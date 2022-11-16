Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе

Женщину освободили от работы после трёхмесячного испытательного срока. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, учительница математики из Каратобинского района через суд смогла восстановиться на работе и получить заработную плату в один миллион тенге. Третьего июня этого года она обратилась за помощью к общественникам. Несколькими днями ранее исполняющий обязанности директора СОШ посёлка Шалгын освободил её от работы в связи с окончанием трёхмесячного испытательного периода. – Мы помогли ей составить заявление и направили