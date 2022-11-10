Угнанный в ЗКО Toyota Prado нашли в Актюбинской области

Внедорожник угнали шестого ноября. Скриншот с видео Как проинформировали в МВД Казахстана, шестого ноября поступило сообщение о том, что в Уральске угнали Toyota Prado 150 российского учёта. - Экипаж роты патрульной полиции на 875-м километре дороги Самара – Шымкент в Хромтауском районе заметил данную машину. Её остановили и при проверке установили, что это тот самый угнанный внедорожник, - рассказали в ведомстве. 34-летнего водителя доставили в Хромтауский районный отдел полиции и передали коллегам из ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознак