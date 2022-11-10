Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Угнанный в ЗКО Toyota Prado нашли в Актюбинской области

Внедорожник угнали шестого ноября. Скриншот с видео Как проинформировали в МВД Казахстана, шестого ноября поступило сообщение о том, что в Уральске угнали Toyota Prado 150 российского учёта. - Экипаж роты патрульной полиции на 875-м километре дороги Самара – Шымкент в Хромтауском районе заметил данную машину. Её остановили и при проверке установили, что это тот самый угнанный внедорожник, - рассказали в ведомстве. 34-летнего водителя доставили в Хромтауский районный отдел полиции и передали коллегам из ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознак
Кристина Кобина
Угнанный в ЗКО Toyota Prado нашли в Актюбинской области
Внедорожник угнали шестого ноября. 
Угнанный Toyota Prado в ЗКО нашли в Актюбинской области
Угнанный Toyota Prado в ЗКО нашли в Актюбинской области
Скриншот с видео Как проинформировали в МВД Казахстана, шестого ноября поступило сообщение о том, что в Уральске угнали Toyota Prado 150 российского учёта.
- Экипаж роты патрульной полиции на 875-м километре дороги Самара – Шымкент в Хромтауском районе заметил данную машину. Её остановили и при проверке установили, что это тот самый угнанный внедорожник, - рассказали в ведомстве.
34-летнего водителя доставили в Хромтауский районный отдел полиции и передали коллегам из ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
угон

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article