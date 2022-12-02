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Социум

Уголовное дело полицейского начальника передано в суд Уральска

Следствие длилось 10 месяцев, передаёт портал «Мой ГОРОД». Четвёртого февраля задержан заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейский обвиняется в получении взятки. За время следствия задержанный четыре дня провёл в больнице. Следствие по уголовному делу длилось 10 месяцев и 30 ноября его всё же передали в суд. Дело Эдика Булатова будет рассматриваться в Уральском городском суде под председательством судьи Розы Сариевой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимател
Арайлым Усербаева
Уголовное дело полицейского начальника передано в суд Уральска
Следствие длилось 10 месяцев, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Задержанного с поличным за взятку замначальника управления полиции Уральска поместили в ИВС
Задержанного с поличным за взятку замначальника управления полиции Уральска поместили в ИВС
Четвёртого февраля задержан заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейский обвиняется в получении взятки. За время следствия задержанный четыре дня провёл в больнице. Следствие по уголовному делу длилось 10 месяцев и 30 ноября его всё же передали в суд. Дело Эдика Булатова будет рассматриваться в Уральском городском суде под председательством судьи Розы Сариевой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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