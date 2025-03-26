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Социум

Укрепление дамб завершают в Петропавловске

В районы, где ожидается паводок, отправлены дополнительные силы и механизмы.
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Укрепление дамб завершают в Петропавловске

Как передает «24KZ», подтопленные прошлой весной талыми водами микрорайоны Петропавловска сегодня обрамляют дамбы. Одни нарастили до семи метров в высоту, другие укрепили железобетонными плитами и полипропиленовой плёнкой.

 Восемь ограждающих сооружений построили и в Кызылжарском районе. Всего уложено 29 километров новых дамб, на что из фонда выделили около семи миллиардов тенге.

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К концу этой недели все работы будут завершены. Службы работают в круглосуточном режиме. В районы, где ожидается паводок, отправлены дополнительные силы и механизмы. Обстановка находится под контролем, и все меры, которые предприняты, говорят о том, что город готов к прохождению паводка.

Паводковую ситуацию мониторят и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы писали, что солнечная погода без осадков ожидается в ЗКО 26 марта.


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