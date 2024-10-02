В социальной сети распространилось видео, где запечатлели драку. На видео видно, как за мужчиной бежит ещё один мужчина, только в его руках был предмет похожий на большую палку.

В социальной сети распространилось видео, где запечатлели драку. На видео видно, как за мужчиной бежит ещё один мужчина, только в его руках был предмет похожий на большую палку. После он бросил её в своего оппонента, тот упал. Тут же подбежал ещё один мужчина, с которым они начали пинать упавшего.

В департаменте полиции ЗКО об этом инциденте узнали в ходе мониторинга социальных сетей.

— Установлено, что 21 сентября примерно в 02:00 двое парней 25 и 26 лет находясь возле магазина автозапчастей A_shok нанесли телесные повреждения 28-летнему мужчине. Всех участников инцидента доставили в Зачаганский отдел полиции. Ведётся досудебное расследование, — пояснили в ведомстве.

Также в департаменте полиции уточнили, что участники инцидента были трезвые.



