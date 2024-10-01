Как сообщили в пресс-службе городского акимата, площадку сдали в эксплуатацию в 2023 году. Заказчиком выступал городской отдел ЖКХ, а подрядной организацией ТОО «Батыскурылыс».

Уличный тренажер упал на ребенка в Уральске: проведена проверка

21 сентября в микрорайоне Сарытау на двухлетнюю девочку упал уличный тренажер. К счастью, она избежала переломов, были зафиксированы только ушибы мягких тканей. Девочке назначили амбулаторное лечение.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, площадку сдали в эксплуатацию в 2023 году. Заказчиком выступал городской отдел ЖКХ, а подрядной организацией - ТОО «Батыскурылыс».