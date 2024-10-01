21 сентября в микрорайоне Сарытау на двухлетнюю девочку упал уличный тренажер. К счастью, она избежала переломов, были зафиксированы только ушибы мягких тканей. Девочке назначили амбулаторное лечение.
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, площадку сдали в эксплуатацию в 2023 году. Заказчиком выступал городской отдел ЖКХ, а подрядной организацией - ТОО «Батыскурылыс».
— После инцидента специалисты ЖКХ дали предписание подрядной организации всё исправить. Площадку восстановили, — сообщили в пресс-службе городского акимата.