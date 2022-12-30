Умер легендарный бразильский футболист Пеле

Его не стало на 83 году жизни. Фото Pelé в Twitter На 83-м году жизни скончался легендарный бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантес до Насименто). В последние годы жизни Пеле боролся с онкологией, в 2021 году перенёс операцию и проходил химиотерапию. В середине декабря СМИ писали, что организм спортсмена уже не реагирует на лечение и медики могут оказывать ему только паллиативную помощь. Пеле - единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира - в 1958, 1962, 1970 годах. За Бразилию он сыграл 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан игроком столетия по версии