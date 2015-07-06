Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Упавшее дерево повредило два автомобиля в Уральске

ЧП произошло сегодня, 6 июля, в 15.30 на проспекте Достык возле магазина "Адидас", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В момент, когда дерево упало на автомобиль "Лада Приора", хозяин был в магазине. - Я оставил машину здесь, а сам зашел в магазин, - рассказал хозяин "Приоры" Максут. - На улице был сильный ветер. Потом в магазине один из продавцов сказал, что ветер сломал дерево. Я вышел и увидел, что оно упало на мою машину. От удара у "Лады" помялась крыша. Ветки дерева также задели припаркованный рядом автомобиль "Инфинити". У него выбито заднее стекло и побита дверь багажника. К то
gorod
Упавшее дерево повредило два автомобиля в Уральске
ЧП произошло сегодня, 6 июля, в 15.30 на проспекте Достык возле магазина "Адидас", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
upavshee_derevo (1)
upavshee_derevo (1)
 В момент, когда дерево упало на автомобиль "Лада Приора", хозяин был в магазине. - Я оставил машину здесь, а сам зашел в магазин, - рассказал хозяин "Приоры" Максут. - На улице был сильный ветер. Потом в магазине один из продавцов сказал, что ветер сломал дерево. Я вышел и увидел, что оно упало на мою машину. От удара у "Лады" помялась крыша. Ветки дерева также задели припаркованный рядом автомобиль "Инфинити". У него выбито заднее стекло и побита дверь багажника. К тому же дерево задело провода уличного освещения и они провисли. Владельцы обоих авто ожидают приезда сотрудников УАП ДВД ЗКО.
upavshee_derevo (4)
upavshee_derevo (4)
upavshee_derevo (5)
upavshee_derevo (5)
  
upavshee_derevo (3)
upavshee_derevo (3)
  
upavshee_derevo (6)
upavshee_derevo (6)
upavshee_derevo (2)
upavshee_derevo (2)
   fIkD3Uxzx3M Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
автомобиль сильный ветер

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article