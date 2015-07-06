Упавшее дерево повредило два автомобиля в Уральске

ЧП произошло сегодня, 6 июля, в 15.30 на проспекте Достык возле магазина "Адидас", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В момент, когда дерево упало на автомобиль "Лада Приора", хозяин был в магазине. - Я оставил машину здесь, а сам зашел в магазин, - рассказал хозяин "Приоры" Максут. - На улице был сильный ветер. Потом в магазине один из продавцов сказал, что ветер сломал дерево. Я вышел и увидел, что оно упало на мою машину. От удара у "Лады" помялась крыша. Ветки дерева также задели припаркованный рядом автомобиль "Инфинити". У него выбито заднее стекло и побита дверь багажника. К то