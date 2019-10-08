6 Сентября в 18.30 в приемный покой Атырауской областной детской больницы, был доставлен ребенок 2017 года рождения, с диагнозом «Перелом верхнего конца плечевой кости, перелом нижней челюсти, множественные переломы ребер, перелом крестца, травматический шок 1-2 степени». В экстренном порядке девочку определили в реанимационное отделение, в течение часа врачи готовили малышку к оперативному лечению, в ходе операции у малышки были выявлен разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Однако несмотря на успешно проведенную операцию, из-за тяжелых травм и потери большего количества крови малышку пришлось подержать еще шесть дней под наблюдением врачей в реанимационном отделении интенсивной терапии. По словам родителей, девочка упала с шестого этажа. К счастью, благодаря оперативной реакции родителей, которые сразу же привезли девочку в приемный покой, ее удалось спасти. На данный момент малышка чувствует себя хорошо. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.