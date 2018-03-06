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Происшествия Социум

Управление по инспекции труда расследует смерть рабочего, которого придавило автобусом в Уральске

Комиссия управления по инспекции труда ЗКО в течение 30 дней будет расследовать гибель рабочего, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении по инспекции труда Западно-Казахстанской области, все материалы, которые соберет комиссия, будут переданы в ДВД ЗКО. - Комиссия уже создана. Расследование будет длиться не более 30 дней. Потом все документы мы передадим в департамент внутренних дел, и уже они будут принимать решение о привлечении к ответственности работодателя, - пояснили в инспекции. Стоит отметить, что в ЗКО в 2018 году произошло 9 несчастных случаев на произво
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Управление по инспекции труда расследует смерть рабочего, которого придавило автобусом в Уральске
Комиссия управления по инспекции труда ЗКО в течение 30 дней будет расследовать гибель рабочего, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в управлении по инспекции труда Западно-Казахстанской области, все материалы, которые соберет комиссия, будут переданы в ДВД ЗКО. - Комиссия уже создана. Расследование будет длиться не более 30 дней. Потом все документы мы передадим в департамент внутренних дел, и уже они будут принимать решение о привлечении к ответственности работодателя, - пояснили в инспекции. Стоит отметить, что в ЗКО в 2018 году произошло 9 несчастных случаев на производствах. Напомним, 3 марта слесаря, ремонтировавшего "двойку" на улице, придавило автобусом. Мужчина скончался на месте.  
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