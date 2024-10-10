Ураган «Милтон»: казахстанцев призвали эвакуироваться из Флориды и Джорджии

Посольство Казахстана в США призвало соотечественников эвакуироваться из Флориды и Джорджии, также под угрозой тропического шторма могут оказаться прибрежные территории Южной Каролины.

Посольство Казахстана в США призвало соотечественников эвакуироваться из Флориды и Джорджии, также под угрозой тропического шторма могут оказаться прибрежные территории Южной Каролины.

— По информации Национального центра ураганов США, в ночь с четверга на пятницу, 10 октября, около 1–2 часов по местному времени, на западную часть штата Флорида ожидается выход урагана "Милтон", образовавшегося в южной части Мексиканского залива. Также под угрозой тропического шторма могут оказаться прибрежные территории штатов Джорджия и Южная Каролина, - сообщили в посольстве.

Отмечается, что власти штата Флорида объявили обязательную эвакуацию. Известно, что казахстанцы, обучающиеся в университетах, также следуют рекомендациям и остаются в безопасности. Учебные заведения, включая Florida State University и University of Florida, временно приостановили работу.

— Всем жителям настоятельно рекомендуется быть готовыми к возможным экстренным сообщениям и немедленной эвакуации. Посольство Казахстана в США настоятельно призывает вас следовать всем указаниям местных властей. В случае чрезвычайных ситуаций, просим незамедлительно связаться с посольством, - говорится в сообщении.

Напомним, ураган "Милтон" достиг суши на западном побережье Флориды. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сотни домов, в основном мобильные здания и жилые комплексы для пожилых людей, были разрушены. Эвакуация затронула 5,5 миллионов человек, став одной из крупнейших в истории штата.

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