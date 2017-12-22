На днях жителям города стало приходить сообщение по мессенджеру WhatsApp, в котором говорится о штрафах за неуплаченный налог. - Нововведение. Все налоги (транспортный, имущество) за текущий год и если есть долги за прошлые года надо оплатить до 31 декабря, иначе помимо пени, будут налагать штраф 8 МРП, а это около 20000 тенге. И не важно какая сумма налога была, к примеру, 300 тенге или 30000 тенге, величина штрафа будет едина -20 http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web Сайт для проверки налогов по ИНН. Все проверьте нет ли не оплаченных налогов, - говорится в сообщении. По словам жительницы Уральска по имени Ирина, она получила сообщение о штрафах еще в среду, 23 декабря. - В четверг я приехала в налоговую (управление госдоходов - прим.автора). Здесь таких, как я оказалось много. Все говорили о рассылке. Потом нам рассказали, что никаких штрафов нет, а налог на имущество за этот год и вовсе можно оплатить в декабре следующего года. Причем при переходе по ссылке пользователь попадает на сайт комитета государственных доходов министерства финансов РК. Однако там нет подобной информации. В свою очередь комитет госдоходов РК на своем сайте опубликовал объявление, в котором опровергается данная информация. - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения налогоплательщиков о том, что не имеет отношения к распространяемой в сетях WhatsАpp информации о предстоящих санкциях в виде штрафов при неуплате налогов физическими лицами до 31 декабря т.г. При этом, в рассылке указана ссылка на действующий сервис портала Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Доводим до сведений налогоплательщиков, что данный сервис разработан для просмотра задолженности в онлайн режиме, но не начислений, - говорится в объявлении на сайте ведомства. Кроме того, там дается разъяснение, что на сайте можно просмотреть задолженность по налогу на имущество (по налоговым обязательствам за 2017 год) с пеней с 1.10.2018 года, а также по налогу на транспорт (по налоговым обязательствам за 2017 год) с пеней с 1.01.2018 года.