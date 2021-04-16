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Социум

Уральцев предупреждают о снижении давления воды

С 19 апреля начинаются плановые работы по промывке сетей водопровода и резервуаров чистой воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", во время проведения промывок на централизованных сетях водопровода будет снижено давление воды и возможно повышение мутности. – Дата, время и участок проведения промывок в соответствии с графиком заранее будут публиковаться на сайте и страницах социальных сетей предприятия. Просим потребителей отнестись с пониманием, так как данные работы запланированы в целях улучшения качества предоставления наших услуг, - сообщили н
Арайлым Усербаева
Уральцев предупреждают о снижении давления воды
С 19 апреля начинаются плановые работы по промывке сетей водопровода и резервуаров чистой воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО извинился перед уральцами за отсутствие воды
Аким ЗКО извинился перед уральцами за отсутствие воды
Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", во время проведения промывок на централизованных сетях водопровода будет снижено давление воды и возможно повышение мутности. – Дата, время и участок проведения промывок в соответствии с графиком заранее будут публиковаться на сайте и страницах социальных сетей предприятия. Просим потребителей отнестись с пониманием, так как данные работы запланированы в целях улучшения качества предоставления наших услуг, - сообщили на предприятии. К слову, с 19 по 23 апреля промывка будет производиться на участках водопровода: ул.Жангир хана – ул.Целинная и Детская деревня.  С 20 по 22 апреля промывать будут водопровод от ПВЗ в поселке Трекино до города Уральска, а также объединяющий водовод от насосной станции IV подъема до насосной станции V подъема, резервуары чистой воды №1,2 на площадке насосной станции V подъема. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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