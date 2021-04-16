Уральцев предупреждают о снижении давления воды

С 19 апреля начинаются плановые работы по промывке сетей водопровода и резервуаров чистой воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", во время проведения промывок на централизованных сетях водопровода будет снижено давление воды и возможно повышение мутности. – Дата, время и участок проведения промывок в соответствии с графиком заранее будут публиковаться на сайте и страницах социальных сетей предприятия. Просим потребителей отнестись с пониманием, так как данные работы запланированы в целях улучшения качества предоставления наших услуг, - сообщили н