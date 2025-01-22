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Социум

Уральцев просят сообщать о завышенных ценах на социально-значимые продукты

Если вы зафиксированы в «магазинах у дома» высокие цены на продукты из перечня социально-значимых продовольственных товаров, в том числе и на картофель, то можете обратиться по данному факту в департамент с соответствующим заявлением (необходимо фото с фиксацией стоимости товара).
Кристина Кобина
Уральцев просят сообщать о завышенных ценах на социально-значимые продукты

СПК «Акжайык» заключила несколько контрактов с местными товаропроизводителями. Картофель поставляют в 60 торговых сетей, где наценка составляет 10%. Жители города могут приобрести товары от стабфонда в таких торговых сетях, как «Анвар»,«Алтындар», «Лидер», «Пешеход». Там цена на овощ составляет 126,137 и 138 тенге за кило. На складах необходимое количество запасов картофеля есть, поставки производятся на постоянной основе.

Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО на ежедневной основе ведёт мониторинг торговых объектов, на особом контроле «магазины у дома».

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— Если вы зафиксировали в «магазинах у дома» высокие цены на продукты из перечня социально-значимых продовольственных товаров, в том числе и на картофель, то можете обратиться по данному факту в департамент с соответствующим заявлением (необходимо фото с фиксацией стоимости товара), — говорится в сообщении департамента торговли.

Заявление можно отправить через eOtinish или подойти с заявлением в департамент по адресу: Сарайшык 44/2.

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