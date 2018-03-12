Уральцев пугают двухметровые сосульки и скользкие тротуары

Несмотря на ограждающие ленты, жители обеспокоены, что никто не убирает огромные свисающие сосульки с крыш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Недавно в соседней Актюбинской области 6-летний малыш погиб после падения на него огромной ледяной сосульки. Уральцы также обеспокоены тем, что в городе с крыш многих зданий и домов свисают сосульки и никто их не убирает. Чаще всего владельцы зданий ограничиваются лишь тем, что натягивают сигнальную ленту. По словам местного жителя Николая, гулять по центральным улицам города сейчас совсем не безопасно. - Конечно, в городской суете мало кто под