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Происшествия Социум

Уральцев пугают двухметровые сосульки и скользкие тротуары

Несмотря на ограждающие ленты, жители обеспокоены, что никто не убирает огромные свисающие сосульки с крыш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Недавно в соседней Актюбинской области 6-летний малыш погиб после падения на него огромной ледяной сосульки. Уральцы также обеспокоены тем, что в городе с крыш многих зданий и домов свисают сосульки и никто их не убирает. Чаще всего владельцы зданий ограничиваются лишь тем, что натягивают сигнальную ленту. По словам местного жителя Николая, гулять по центральным улицам города сейчас совсем не безопасно. - Конечно, в городской суете мало кто под
Кристина Кобина
Уральцев пугают двухметровые сосульки и скользкие тротуары
Несмотря на ограждающие ленты, жители обеспокоены, что никто не убирает огромные свисающие сосульки с крыш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Недавно в соседней Актюбинской области 6-летний малыш погиб после падения на него огромной ледяной сосульки.  Уральцы также обеспокоены тем, что в городе с крыш многих зданий и домов свисают сосульки и никто их не убирает. Чаще всего владельцы зданий ограничиваются лишь тем, что натягивают сигнальную ленту. По словам местного жителя Николая, гулять по центральным улицам города сейчас совсем не безопасно. - Конечно, в городской суете мало кто поднимает голову и смотрит на крыши. Но двухметровые сосульки при падении просто могут убить человека. Это принято считать несчастным случаем, и никто ответственности за это не понесет. Все понимают, что ограждающая лента не удержит ни одного играющего или идущего со школы ребенка. Но никто не задумывался, что ни одна лента не поможет и не спасет от летящей ледяной глыбы, - говорит Николай. Еще один прохожий Турарбек утверждает, что данную ситуацию должны контролировать ДЧС ЗКО, они должны обезопасить улицы города. - Это, конечно, не открытие, что сосульки свисают с крыш, но чтобы они достигали таких огромных размеров и были не замечены властями, это нас удивляет. Ведь если эта ледяная глыба упадет, то человек может остаться на всю жизнь инвалидом, - пояснил Турарбек. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что в случае несчастья ответственность понесут владельцы зданий, с крыш которых свисают сосульки. Кроме того жители города жалуются на скользкие тротуары. По словам Валентины, коммунальщики не везде посыпают тротуары. - Они должны засыпать все песком так, чтобы мы ходили и не боялись переломать себе ноги. В магазин сходить боимся из-за гололедицы, - возмущается женщина. В ТОО "Жайык Таза кала" рассказали что, они посыпают тротуары песком ежедневно, но жители и этим недовольны. - Мы каждое утро делаем обход, после чего все опасные участки посыпаем песком. В первую очередь мы стараемся отработать места, где большое скопление людей, к примеру, остановочные павильоны. Однако люди звонят и возмущаются, что смесь, которую мы посыпаем, доставляют им неудобства. Они говорят, что с обовью домой заносят грязь. Также люди утверждают, что их порой их не впускают в аптеки и магазины из-за грязной обуви. Но несмотря на эти жалобы, мы свою работу выполняем, - отметил директор ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек САККАЗОВ. В управлении здравоохранения ЗКО на вопрос корреспондента, сколько жителей пострадали от гололедицы и с какими травмами они поступали, ответить затруднились, попросив дополнительное время на сбор информации.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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