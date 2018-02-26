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Социум

Уральцев пугают огромные сосульки, свисающие с крыш

Огромные глыбы снега и метровые сосульки свисают с карнизов домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 и 26 февраля в Уральске произошло заметное потепление и снег, который и без того свисал с крыш, стал превращаться в сосульки, которые так и наровят упасть на пешеходов. В редакцию "МГ" обратилась читательница по имени Анастасия, которая рассказала, что на проспекте Достык на всех зданиях висят сосульки. - Все тротуары у нас сделаны впритык к зданиям, и люди ходят прямо под крышами. Сейчас из-за потепления снег стал скатываться с крыш, а сосульки, которые и так всю зиму пугали пешех
gorod
Уральцев пугают огромные сосульки, свисающие с крыш
Огромные глыбы снега и метровые сосульки свисают с карнизов домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
25 и 26 февраля в Уральске произошло заметное потепление и снег, который и без того свисал с крыш, стал превращаться в сосульки, которые так и наровят упасть на пешеходов. В редакцию "МГ" обратилась читательница по имени Анастасия, которая рассказала, что на проспекте Достык на всех зданиях висят сосульки. - Все тротуары у нас сделаны впритык к зданиям, и люди ходят прямо под крышами. Сейчас из-за потепления снег стал скатываться с крыш, а сосульки, которые и так всю зиму пугали пешеходов, стали еще больше. Одно из самых опасных мест на проспекте Достык - это район остановки Юбилейная, где очень узкий тротуар и обойти опасные участки просто негде, - пояснила жительница города Анастасия. Также женщина отметила, что даже на госучреждениях коммунальные службы не убирают сосульки с карнизов. - Я живу в многоэтажном доме, и у нас КСК сбивают эти сосульки и с козырьков подъездов, и с самой крыши, а вот почему-то с те здания, мимо которых проходят сотни уральцев, продолжают быть обвешанными ледяными "украшениями", - заявила Анастасия. В акимате города предупредили о том, что ходить под крышами сейчас очень опасно. - Уважаемые жители города! В связи с погодными условиями на крышах образуются ледяные глыбы, наледи и сосульки. Всё это может скатиться с крыши и нанести серьезные травмы человеку. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций просим жителей города быть внимательными, проходя под крышами домов, зданий. Взрослым рекомендуем провести разъяснительную работу с детьми для предотвращения травматизма, - сообщили в городском акимате. Также в пресс-службе акимата г. Уральск отметили, что сосульки со зданий должны убирать КСК совместно с коммунальными службами города.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
лед

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