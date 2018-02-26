Уральцев пугают огромные сосульки, свисающие с крыш

Огромные глыбы снега и метровые сосульки свисают с карнизов домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 и 26 февраля в Уральске произошло заметное потепление и снег, который и без того свисал с крыш, стал превращаться в сосульки, которые так и наровят упасть на пешеходов. В редакцию "МГ" обратилась читательница по имени Анастасия, которая рассказала, что на проспекте Достык на всех зданиях висят сосульки. - Все тротуары у нас сделаны впритык к зданиям, и люди ходят прямо под крышами. Сейчас из-за потепления снег стал скатываться с крыш, а сосульки, которые и так всю зиму пугали пешех