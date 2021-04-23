Уральцы могут вносить свои предложения по благоустройству города

Предложения можно вносить касательно озеленения территории, строительства и ремонта тротуаров, установки беседок и урн во дворах многоэтажных домов. Всего восемь направлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 апреля в Уральске стартовал прием заявок для участия в проекте «Бюджет народного участия» и продлится он до 9 мая. За это время горожане могут внести свои предложения по улучшению городской среды. По словам заместителя руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Рауана Куанова, такой проект 2019 года успешно реализуется в таких крупных городах, как Алматы и Нур-Су