Уральцы могут вносить свои предложения по благоустройству города
Предложения можно вносить касательно озеленения территории, строительства и ремонта тротуаров, установки беседок и урн во дворах многоэтажных домов. Всего восемь направлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 апреля в Уральске стартовал прием заявок для участия в проекте «Бюджет народного участия» и продлится он до 9 мая. За это время горожане могут внести свои предложения по улучшению городской среды. По словам заместителя руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Рауана Куанова, такой проект 2019 года успешно реализуется в таких крупных городах, как Алматы и Нур-Су
20 апреля в Уральске стартовал прием заявок для участия в проекте «Бюджет народного участия» и продлится он до 9 мая. За это время горожане могут внести свои предложения по улучшению городской среды. По словам заместителя руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Рауана Куанова, такой проект 2019 года успешно реализуется в таких крупных городах, как Алматы и Нур-Султан, а в этом году его начали внедрять во всех городах областного значения. – Механизм реализации очень простой. Населению дается возможность внести свои проекты по улучшению городской среды, а именно благоустройство. Пока можно вносить свои предложения по восьми направлениям: озеленение территории, обустройство, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны), ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен, ликвидация свалок, установка и ремонт беседок, скамеек, урн, детских площадок и мест отдыха для взрослых, тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей. Основной аспект - предложения должны касаться именно мест общего пользования, частные территории в проект вносить нельзя, - рассказал Рауан Куанов. Проекты будут реализовываться на сумму 39 миллионов тенге, это чуть более 1% от всей суммы, которая выделяется на сферу ЖКХ. Для подачи заявок горожанам достаточно оставить свои предложения на официальном сайте акимата города по адресу: http://uralsk.gov.kz. – На сайте есть специальная вкладка "Бюджет народного пользования", именно там необходимо разместить свое предложение. Экспертный совет, в состав которого будут входить специалисты отдела ЖКХ, депутаты и другие специалисты, рассмотрит заявки, проверит на соответствие и при соблюдении всех требований вынесет на голосование. Голосовать за проекты могут все желающие, достигшие 18 лет. Набравшие больше всех голосов предложения будут реализованы. Мы даем лишь площадку и деньги. Люди сами могут решать, что построить или отремонтировать в их дворе. Нам важна активность населения: чем больше людей примут в проекте участия, тем успешнее будет конечный результат, - добавил Рауан Куанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.