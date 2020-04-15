Читатели прислали в редакцию "МГ" фото и видео загадочных черных существ, которые ползают во дворах частных домов, взбираются на фундамент и своим видом устрашают местных жителей. Люди рассказали, что на вид они похожи на червей черного цвета. – Появились они буквально за день. Их очень много, при виде них у меня начинается паника и чувство страха. Они ползают, в основном передвигаются кучами. Даже собаки их боятся и залезли на крышу будки, не хотят спускаться. Откуда они вылезли, почему их так много, что их здесь привлекло - мы не знаем. Мне страшно уже детей выпускать на улицу, - рассказала жительница города. К какому виду относятся эти существа люди не знают. Они обращались за помощью в разные инстанции, однако везде им сказали, что травят живность только внутри жилых домов. Самостоятельно избавиться от них горожане еще не пробовали. – Мы даже не знаем, чем их травить. Их огромное количество, они везде. По одной из версии, они вылезли из скотомогильника, который раньше располагался в этом районе. Но мы точно не знаем, - говорят жители. В противочумной станции города Уральск просмотрели фото, видеоматериалы и предположили, что, скорее всего, это черные черви - кивсяки. Они питаются насекомыми и грибками, плодящимися на гниющем дереве или листве. Для людей они не представляют никакой опасности, но и пользы от них никакой нет. – Обычно они появляются осенью, в основном на территории Российской Федерации. Я предполагаю, что их могли завезти с растениями, с рассадой. Ведь в последнее время люди начали часто привозить саженцы. Но и из скотомогильника они также могут вылезти. Ведь когда закапывают тушу животного, туда обязательно кладут хлорсодержащие вещества, от которых образуются грибки. Из них вполне могут появиться вот такие существа. Они любят запахи, поэтому могут появиться там, где растут цветы. Но это все не точно, так как нам нужно более тщательно изучить образцы, - рассказала зоолог Уральской противочумной станции Гаухар Утебаева. 7_VKsObT4V0Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.