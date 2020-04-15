Парковки рынков переполнены, у прилавков огромные очереди, люди сметают с прилавков абсолютно все, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 15 апреля, на брифинге главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев заявил о закрытии
с завтрашнего дня продовольственных рынков и банков.
Спустя час уральцы заполонили рынки, все пришли закупаться продуктами. Огромные очереди выстроились абсолютно за всеми товарами. Мешками скупают овощи и крупы, коробками печенье, сахар, масло, фрукты.
Продавцы овощного павильона центрального рынка отмечают, что люди отнеслись к новым ограничениям с паникой.
- Ажиотаж, очереди. Люди ругаются, скупают все. А мы, не поднимая головы, торгуем в таком режиме уже третий час. На лице маски, дышать нечем. От перчаток чешутся руки. Цены остались прежними, ну как и вчера. Но людям все равно. Такое столпотворение, как перед новогодними праздниками, - отметила продавщица фруктов Гуля.
Павильоны с мясом и молочной продукцией тоже не пустуют. Огромные очереди в магазины за спиртным и напитками.
- Как услышала, что закроют рынок, бегом бежала сюда. Денег-то осталось не так много, только на продукты, а где их купить подешевле, как не на рынке, - говорит местная жительница Валентина Федоровна. - Но я даже не думала, что тут столько народу, что не протолкнуться.
- Пришла за мясом, а тут такое. Реально как саранча, продавцы и мясники тушу разделить не успевают, все разом сметают, - говорит уралочка Алима.
Такая же картина и на рынке Алтын-Алма. На въезде машины пропускают по очереди, а вот на территории рынка припарковаться практически невозможно. Люди пришли на рынок даже со своими детьми. Все в масках.
- Мне чего-то страшно даже, смотрю на все это и как будто конец света. Все скупают и начинаешь задумываться, может, и мне надо купить, вдруг еще и магазины закроют, что потом будем делать, - задается вопросом Арман. - Мы живем тут недалеко, ребенка взяли с собой, потому что оставить не с кем.
Стоит отметить, что также толпы людей собрались у банков и супермаркетов.
Напомним, утром 15 апреля главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыпаев заявил, что в регионе будут усилены меры безопасности. Так, с 16 апреля планируется закрыть все продовольственные рынки и отделения банков и "Казпочты". Кроме того, будет приостановлено движение общественного транспорта.
Между тем к настоящему времени СМИ не предоставили постановление главного санитарного врача, сообщив, что документ будет опубликован позже.
Первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На сегодняшний день в ЗКО подтверждено 18 случаев заражения Covid-19. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1275, вылечились 207 человек, умерли - 15. 16 марта в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения
, который позже продлили до 1 мая. Ограничен выезд и въезд в страну
, но ограничения не затронули грузовые перевозки
.
cdcu2XRNp30
QKCCUesakeA
Фото предоставлено очевидцами
Видео предоставлено очевидцами
Фото Медета МЕДРЕСОВА