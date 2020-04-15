В Актобе власти сообщили, что продлевают режим карантина. 14 апреля в городе зарегистрировали 12-й случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Километровая очередь образовалась у блокпоста в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" - Усилены блокпосты в приграничных Байганинском и Уилском районах со стороны Западно-Казахстанской и Атырауской областей, в Шалкарком и Иргизском районах, которые граничат с Кызылординской областью в связи с ситуацией в этих регионах, - сказал первый заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов. – У нас уже было 325 нарушений режим карантина в Актобе и ограничения в районах. В связи с этим усилили патрулирование полицейских. Очень много машин стало ездить. По его словам, акимат выдал пропуски на проезд 12 тысяч машин и 10 тысяч человек, их внесли в базу полиции. Но в последние дни увеличилось число легковых машин. - Люди стали подделывать пропуска, QR-коды, чтобы проехать. Всем хочется, чтобы карантин скорее закончился. Если после 20 апреля ситуация в Актобе будет стабильная, поэтапно планируем открывать предприятия, но пока те, где не скапливается много людей. Вопрос будем решать на комиссии. Нельзя успокаиваться тем, что у нас мало заболевших коронавирусом. Мы еще зависим от ситуации в соседних областях, и риски сохраняются, - отметил Нуржауган Калауов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1267, вылечились 203 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ