Огонь начал полыхать ближе к полуночи, 14 апреля. Сено начало гореть сразу в трех дворах поселка Круглоозерное, расположенных в разных сторонах. Сельчане стали тушить пламя водой, тут же подъехали пожарные расчеты. Местные жители считают, что это был умышленный поджог. Один из пострадавших Малик Кубеев рассказал, что пламя заметила его дочь из окна, когда ложилась спать. - Тут сразу стали прибегать соседи, тушить все. Рядом в сарае находился скот, его успели выгнать. Никто не пострадал. Но я считаю, что это был умышленный поджог. На другом конце села горит сено у моего брата Алика Кубеева. Это уж точно не совпадение. Тем более после того, как началось возгорание, соседи видели парня, который выбегал из нашего двора в капюшоне, - сказал Малик Кубеев. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, на территории частных жилых домов горело сено, по улице Ташенова, Строителей, 16/1 и Строителей, 19. - Возгорание началось в трех местах в течение двадцати минут. Ликвидировать пожары в первом часу ночи удалось по улице Строитель, 16/1, там сгорело 1,5 тонны сена, затем по улице Ташенова, там сгорело 4 тонны сена. 37 тонн сена по улице Строителей, 19 потушили к утру, - пояснил он. Стоит отметить, что пожар тушили 6 пожарных расчетов и 33 пожарных. Как рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, по данному факту в полицию поступило заявление от местных жителей. - Заведено уголовное дело по статье 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ведется следствие, - пояснили в ведомстве.