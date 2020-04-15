Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев сегодня, 15 апреля, выступил на площадке "Ақжайық адалдық алаңы" и ответил на вопросы жителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Корреспонденты "МГ" также задавали вопросы, в том числе поступающие от читателей. Однако из выступления главного санврача мы ничего не смогли понять, и тем более рассказать нашим читателям. Поэтому предлагаем читателям послушать полное выступление Арыспаева, вопросы и его ответы. Возможно, вам удастся понять, что именно  имел в виду руководитель департамента охраны общественного здоровья и безопасности услуг. К слову, постановление Мухамгали Арыспаев пообещал опубликовать позже, после того как оно будет готово. Напомним, сегодня, 15 апреля, Мухамгали Арыспаев в прямом эфире телеканала "Акжайык" сообщил о том, что с 16 апреля в ЗКО будут закрыты продовольственные рынки и банки, а также будет приостановлено движение общественного транспорта. После заявление санврача, уральцы кинулись скупать продукты питания, на городских рынках образовались огромные очереди. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.