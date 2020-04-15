В Актюбинской области с начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявли 85 наркоправонарушений, вес изъятых и не допущенных в незаконный оборот наркотиков составил около 60 кг. – Активизирована работа по выявлению каналов распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также по выявлению и блокированию интернет сайтов и QR- кодов посредством которых распространяются наркотические вещества. В ходе мониторинга выявляется и пресекается работа интернет-ресурсов, пропагандирующих наркопотребление и распространение наркосодержащих препаратов. Главная трудность в борьбе с синтетическими наркотиками заключается в том, что для их распространения используется высокотехнологичные методы. Реализатор действует дистанционно, поддерживает связь через закрытые электронные каналы. В результате мониторинга сети интернет выявлено 31 сайтов содержащих распространение и рекламу наркотических и психотропных веществ, - рассказал начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Актюбинской области Асхат Аскаров. Стоит отметить, что с 11 января установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В уголовном кодексе введена новая статья 299-1 устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.