Вступило в силу постановление главного санитарного врача региона, в котором обозначены новые ограничительные меры, вводимые на период карантина на период с 15 апреля до 1 мая 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об этом рассказал главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев. По словам спикера, деятельность всех организаций независимо от форм собственности будет приостановлена. Ограничительные меры для предприятий будут введены с 17 апреля текущего года.
Постановление главного санитарного врача под №31 вступило в законную силу с момента подписания - 14 апреля, действительно до 1 мая.
Перечень сфер деятельности организаций, которым разрешено осуществлять деятельность на период карантина:
1. Территориальные подразделения центральных государственных органов по Атырауской области, местные исполнительные органы Атырауской области и их подведомственные организации, судебные органы.
2. Система здравоохранения, включая:
2.1. Медицинские учреждения (больницы, поликлиники), за исключением процедурных кабинетов при аптеках;
2.2. Лабораторные услуги;
2.3. Фармацевтические компании, аптеки;
2.4. Предприятия, производящие защитные маски, дезинфекционные средства, антисептики, по согласованию с Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Атырау.
3. Торговые сети, продовольственные рынки (базары), гипермаркеты, супермаркеты и крупные продуктовые магазины, продуктовые магазины в торговых центрах, реализующие продукты питания и товары первой необходимости разрешается работать с 09.00 до 18.00 часов. Магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах и в жилых массивах разрешается работать с 06.00 до 20.00 часов.
4. Ветеринарные службы.
5. Городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
5.1. Электроэнергетические компании (производители, транспортировщики, розничные поставщики);
5.2. Газо-, водо-, теплоснабжение, водоотведение (производители, транспортировщики, розничные поставщики);
5.3. Противопожарная и аварийно-спасательные службы;
5.4. Компании в сфере санитарной очистки города и управления жилищным фондом (управлящие компании, КСК, компании по обслуживанию лифтов);
5.5. Предприятия, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
5.6. Организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;
5.7. Компании в сфере телекоммуникации и связи;
5.8. Компании в сфере почтовых и курьерских услуг;
5.9. Палата предпринимателей «Атамекен» г.Атырау, филиал АО «НИТ».
6. Филиала Национального Банка РК, филиалов банков второго уровня, юридическим лицам, исключительной деятельностью которых являются инкассация банкнот, монет и ценностей, бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет и мобильного банкинга, банковские операции, страховые (перестраховочные) организации, платежные организации.
7. Нотариусы, адвокатские конторы (согласно утвержденного с оперативным штабом графика).
8. Предприятия, оказывающие услуги в сфере обеспечения безопасности (охранные агентства).
9. Средства массовой информации.
10. Автозаправочные и автогазозаправочные станции.
11. Субъекты предпринимательства в следующих сферах:
11.1. Нефтехимическая, химическая отрасль и производство нефтепродуктов;
11.2. Субъекты индустриальных и специальных экономических зон;
11.3. Пекарни, кондитерские предприятия;
11.4. Пищевая промышленность и производство упаковочных материалов для этих товаров;
11.5. Производство лекарственных препаратов, включая производство упаковочных материалов;
11.6. Медицинского оборудования и медицинских инструментов, продуктов санитарной гигиены;
11.7. Сертифицирование продуктов питания;
11.8. Складирование и дистрибуция сырья для производств, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;
11.9. Транспортные организации и грузоперевозчики;
11.10. Корма и медикаменты для скота и птицы;
11.11. Производство упаковочных материалов (в том числе бумажных).
11.12. Деятельность аэропорта и авиакомпании;
12. Предприятия функционирующие в сфере АПК, животноводства, птицеводства, рыбного хозяйства, тепличные комплексы (с соблюдением санэпиднорм).
13. Другие важные услуги, в том числе:
13.1. Сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости;
13.2. Деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и другие) переходят на режим доставки еды на дом с применением онлайн заказов с 06:00 часов до 20:00 часов, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при доставке и на местах подготовки готовой продукции;
13.3. Торгово-логистические центры, транспортно-логистические фирмы, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1267, вылечились 203 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
