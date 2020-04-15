Премьер-министру Республики Казахстан Мамину А.У.

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

На заседании Правительства в январе 2020 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу разработки нового экономического курса и глубоких, возможно, радикальных реформ. Можно констатировать, что в казахстанской экономике, как и во всем мире, начинается период серьезных рисков, связанный с ограничениями из-за карантина, переформатированием мирового финансового рынка и выходом на принципиально новый геополитический порядок. В этих непростых условиях подтверждается тезис, что наша старая модель сырьевого роста, расширенного воспроизводства капитала и мегапроектов больше не работает и несет в себе большие риски для устойчивого социально-экономического развития Казахстана. Фракция «Народные коммунисты» считает, чтобы преодолеть кризис, нам нужны гораздо более высокие темпы роста экономики. Как показывает наш собственный опыт позапрошлого десятилетия - это не менее 7%. Настала пора перестать гадать о стоимости барреля, а при планировании макроэкономических показателей и бюджета переходить к прогнозу не нефтяного ВВП. Фракция «Народные коммунисты» считает необходимым выработку национального плана спасения экономики, где приоритет - ускоренная модернизация экономики. Основой плана должны стать новые: промышленная, инвестиционная, амортизационная политики с ориентированием на отечественных инвесторов и несырьевые сектора. Фракция «Народные коммунисты» предлагает: Во-первых, провести переоценку всех ключевых данных, привести в порядок официальную статистику. Признать реальные показатели по уровню жизни населения, ситуацию с самозанятыми, безработными и инфляцией. Во-вторых, необходим анализ эффективности всех государственных программ - не по исполнению формальных показателей, а на предмет качественного улучшения отраслей. В-третьих, надо провести анализ деятельности квазигосударственного сектора на предмет реального создания добавленной стоимости. Затраты на государственные программы и государственные компании, которые работают только на самих себя, должны быть решительно сокращены. В-четвертых, требуется расчистка каналов движения финансирования, корректировка денежно-кредитной политики, ужесточение трансграничного движения капитала. Частные и квазигосударственные финансовые институты стали «вещью в себе», поглощая слишком много ресурсов на свои посреднические функции, погрязая в коррупционных скандалах и спекуляциях. В-пятых, нужна реальная диверсификация экономики и экспорта – залог успешного экономического развития. Казахстан по размеру ВВП на душу населения находится на 54-м месте в мире, а по уровню экономической сложности (разнообразию отраслей и глубине переработки товаров) – на 84-м. При этом в 1995 году мы находились на 42-м месте. В-шестых, необходимо поощрение предпринимательской инициативы на селе за счет закупа сельхозпродукции и поставок необходимых материалов и оборудования по справедливой стоимости. Это позволит быстро решить вопрос продовольственной безопасности. В-седьмых, считаем важным разработать полноценную программу стимулирования потребительского спроса на отечественные продукты и товары по специальному проекту «Экономика простых вещей» и интегрировать ее с программами финансовой поддержки социально-уязвимых слоев населения. Бюджетные средства должны стимулировать спрос у торговли брать продукцию наших производителей, а не субсидировать зарубежных фермеров и переработчиков. Фракция «Народные коммунисты» считает, что при соблюдении вышеуказанных предложений мы можем получить гораздо более предсказуемую и эффективную экономику. Оглашен 15.04.2020г. КНПК.