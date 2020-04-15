Больной коронавирусом умер в Костанайской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральск для лечения обгоревшей женщины приехал врач-комбустиолог из столицы Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 апреля в Казахстане зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. На этот раз жертвой COVID-19 стал 75-летний житель города Житикара Костанайской области. Мужчина поступил в больницу с диагнозом пневмония. Пациент находился в боксированной палате интенсивной терапии инфекционного отделения больницы, развернутого для больных с коронавирусной инфекцией. Пациент самостоятельно получал кислород. 14 апреля под утро у мужчины резко ухудшилось состояние. С ним работала бригада реаниматологов, проводились все необходимые реанимационные мероприятия. В 8.30 у пожилого человека произошла остановка сердца. На фоне КВИ у мужчины развилась полисегментарная пневмония. Между тем, в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Карагандинская область - 1, Актюбинская область - 1, г. Нур-Султан - 3, Акмолинская область - 1, Кызылординская область - 2. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 15 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1275, вылечились 203 человек, умерли - 15. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.