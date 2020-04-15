Согласно тендерным условиям, новый управляющий должен будет приобрести спецтехнику для уборки снега и вывоза мусора, парк обеспечат современными коммуникациями, сделают подъездную дорогу по улице Сдыкова, построят туалеты для посетителей и еще много чего. Вот только мнения жителей разделились, одни считают, что передача старейшего в республике парка (а нашему парку без малого 180 лет) в частные руки недопустимо, поскольку частники наверняка захотят заработать на отдыхающих. Другие уверены, что уже пора передать парк частникам, чтобы они обновили его. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.