Скриншот с видео На одном из видеороликов снято, как браконьеры, которых рыбинспекторы задержали с рыбой, оказывают сопротивление. Причем один из задержанных поджигает мотоцикл, в это время рыбинспектор его оттаскивает от мотоцикла и между ними завязывается потасовка. На втором видео - горящий мотоцикл, вокруг валяется рыба. Мужской голос за кадром рассказывает, что все это произошло 13 апреля в 11.48. - Дело было на третьем посту. Браконьеры оказали нам сопротивление, сами подожгли свой мотоцикл. Вот видите, рыба здесь валяется, в том мешке еще есть, там их корыто. Они дрались с государственными служащими рыбной инспекции. Их было четверо, они сейчас убегают. Все являются жителями близлежащего села. Рыбу они ловили в реке Урал, - рассказывает мужчина. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что неизвестные лица оказали неповиновение работникам рыбинспекции. Сотрудниками полиции установлены подозреваемые, и на данный момент принимаются меры к их задержанию. По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений" и по статье 379 УК РК "Неповиновение представителю власти", - пояснили в пресс-службе полиции. pkzn0jdigjo PeSDMv9rWnQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.