На 15 апреля в регионе выявлено 18 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 60 медиков неделю живут в инфекционном стационаре Атырау Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мухамгали Арыспаев сообщил, что из 6 заразившихся четверо - жители ЗКО, двое - Актюбинской области. - В первом случае, пациент прибыл из Российской Федерации. На посту "Таскала", на границе с РФ, сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. С момента прибытия находился на домашнем карантине, на обзвоне. 14 апреля обратился в скорую помощь с жалобой на повышение температуры тела. Второй пациент проживал с первым пациентом, также отмечался повышение температуры тела, обследован как близкий контакт, - рассказал Мухамгали Арыспаев. В четырех случаях пациенты прибыли из Российской Федерации, где работают вахтовым методом. На посту "Таскала" сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. Была вызвана скорая помощь и люди госпитализированы в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех были уточнены диагноз COVID-19. В настоящее время пациенты госпитализированы в инфекционный стационар, - сообщил Мухамгали Арыспаев. По его словам, сейчас выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1267, вылечились 203 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.