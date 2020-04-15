Общественный транспорт также прекращает работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В поселке продукты дешевле, чем на городском рынке - жительница ЗКО Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев заявил, что на 15 апреля в ЗКО подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 пациент вылечилась. Также он рассказал, что с сегодняшнего дня, 15 апреля, в постановление главного санитарного врача ЗКО вносятся изменения об усилении карантинных мероприятий. - С завтрашнего дня (16 апреля - прим. автора) по всей области будут закрыты все банковские услуги и почтовые. Все продовольственные рынки области, в том числе и города, приостанавливают свою работу. Приостанавливается общественный транспорт в городе. Все эти мероприятия направлены для профилактических целей, чтобы в области было меньше движения и люди сидели дома. Чтобы не было подъема заболеваемости. Постепенно будут усиливаться все карантинные мероприятия, - сообщил Мухамгали Арыспаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1267, вылечились 203 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.