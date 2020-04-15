Торги состоятся 23 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Соответствующий лот появился на электронной торговой площадке. Стадион "Юность" находится на балансе школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта ЗКО. Объект, а это административное здание на 845 кв. метрах, касса и, собственно, сам стадион площадью 1,6 га, хотят передать в доверительное управление сроком на пять лет.
Балансовая стоимость стадиона составляет 1 млрд 30 млн тенге
.
Стоит отметить, что на стадионе менее двух лет назад была проведена реконструкция. На это компания КПО б.в. выделила 580
млн тенге. Работы начались в конце 2015 года и завершились в 2018.
- Этому стадиону нет аналогов в Республике Казахстан. Объект был переходящим, все работы завершились в этом году. Комплекс уникальный и предназначен на два сезона. Зимой здесь будет заливаться каток, который может работать при температуре +10 градусов. Под полем установлено холодильное оборудование, которое и позволяет сохранить лед. Кроме того, на стадионе теперь имеется ледозаливочная техника, аналогов которой в Казахстане нет. Ее мы привезли из Италии. В летнее время на стадионе можно будет играть в футбол, здесь специальное искусственное покрытие, - сказал на открытии стадиона подрядчик.
Согласно проекту были заменены основания и системы охлаждения ледового катка, комплект холодильного оборудования, приобретены современная техника для чистки и подготовки льда, снегоуборочная машина и произведен ремонт гаража, контрольно-пропускного пункта, системы канализации, пешеходные дорожки.
Отметим, что для участия в тендерной процедуре необходимо внести гарантийный взнос чуть более 30 млн тенге.
А вот условия, которые ставит балансодержатель перед будущим управляющим стадионом:
- Не допускать задолженности по налоговым обязательствам и по обязательствам перед коммунальными службами;
- Доверительный управляющий в праве по согласованию с управлением физической культуры и спорта ЗКО сдавать Объект доверительного управления в аренду, при условии, что это служит для обеспечения или поддержания деятельности Объекта доверительного управления;
- Обеспечить проведение на этом объекте спортивные мероприятия международного, республиканского, областного, городского и районного уровня;
- Обеспечить проведение спортивных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РК определяющим порядок проведения спортивных мероприятий;
- Обеспечить проведение ежегодного технического обслуживания холодильного оборудования и ледозаливочных машин;
- Оказывать бесплатные услуги следующим слоям населения: инвалиды I, II группы, дети инвалиды;
- Обеспечить проведение учебно-тренировочного процесса по согласованию с управлением физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области на бесплатной основе для спортсменов Областной школы высшего спортивного мастерства и спортсменов детско-юношеских спортивных школ;
- Осуществить проведение капитального ремонта здания (канализации, электроснабжения, замена окон, санузлов, кровли и полная замена отопительной системы) в течение 2-х лет со дня подписания договора доверительного управления;
- Осуществить проведение капитального ремонта трибуны для зрителей (установка сидений на 1500 мест) в течение 3-х лет со дня подписания договора доверительного управления;
- В зимний период во время организации массового катания обеспечить необходимым персоналом: врача, инструктора.
К слову, это не единственный объект госсобственности, который власти планируют передать в частные руки. Буквально пару дней назад общественность всколыхнула новость о том, что городской парк культуры и отдыха
планируют передать в доверительное управление.
