Торги состоятся 23 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Искусственный лед на стадионе "Юность" в Уральске начнут укладывать в ближайшее время Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий лот появился на электронной торговой площадке. Стадион "Юность" находится на балансе школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта ЗКО. Объект, а это административное здание на 845 кв. метрах, касса и, собственно, сам стадион площадью 1,6 га, хотят передать в доверительное управление сроком на пять лет. Балансовая стоимость стадиона составляет 1 млрд 30 млн тенге. Стоит отметить, что на стадионе менее двух лет назад была проведена реконструкция. На это компания КПО б.в. выделила 580 млн тенге. Работы начались в конце 2015 года и завершились в 2018. - Этому стадиону нет аналогов в Республике Казахстан. Объект был переходящим, все работы завершились в этом году. Комплекс уникальный и предназначен на два сезона. Зимой здесь будет заливаться каток, который может работать при температуре +10 градусов. Под полем установлено холодильное оборудование, которое и позволяет сохранить лед. Кроме того, на стадионе теперь имеется ледозаливочная техника, аналогов которой в Казахстане нет. Ее мы привезли из Италии. В летнее время на стадионе можно будет играть в футбол, здесь специальное искусственное покрытие, - сказал на открытии стадиона подрядчик. Согласно проекту были заменены основания и системы охлаждения ледового катка, комплект холодильного оборудования, приобретены современная техника для чистки и подготовки льда, снегоуборочная машина и произведен ремонт гаража, контрольно-пропускного пункта, системы канализации, пешеходные дорожки. Отметим, что для участия в тендерной процедуре необходимо внести гарантийный взнос чуть более 30 млн тенге. А вот условия, которые ставит балансодержатель перед будущим управляющим стадионом: - Не допускать задолженности по налоговым обязательствам и по обязательствам перед коммунальными службами; - Доверительный управляющий в праве по согласованию с управлением физической культуры и спорта ЗКО сдавать Объект доверительного управления в аренду, при условии, что это служит для обеспечения или поддержания деятельности Объекта доверительного управления; - Обеспечить проведение на этом объекте спортивные мероприятия международного, республиканского, областного, городского и районного уровня; - Обеспечить проведение спортивных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РК определяющим порядок проведения спортивных мероприятий; - Обеспечить проведение ежегодного технического обслуживания холодильного оборудования и ледозаливочных машин; - Оказывать бесплатные услуги следующим слоям населения: инвалиды I, II группы, дети инвалиды; - Обеспечить проведение учебно-тренировочного процесса по согласованию с управлением физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области на бесплатной основе для спортсменов Областной школы высшего спортивного мастерства и спортсменов детско-юношеских спортивных школ; - Осуществить проведение капитального ремонта здания (канализации, электроснабжения, замена окон, санузлов, кровли и полная замена отопительной системы) в течение 2-х лет со дня подписания договора доверительного управления; - Осуществить проведение капитального ремонта трибуны для зрителей (установка сидений на 1500 мест) в течение 3-х лет со дня подписания договора доверительного управления; - В зимний период во время организации массового катания обеспечить необходимым персоналом: врача, инструктора. К слову, это не единственный объект госсобственности, который власти планируют передать в частные руки. Буквально пару дней назад общественность всколыхнула новость о том, что городской парк культуры и отдыха планируют передать в доверительное управление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    