15 апреля Covid-19 подтвердили у еще шести граждан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У сотрудницы сайта «Мой ГОРОД» обнаружили коронавирус. Официальная информация от редакции Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 15 апреля 9.25 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 9, в Алматы - 2, Шымкент - 1, в Атырауской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 6, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Карагандинской области - 2. Всего в стране 1261 случаев заражения короновирусной инфекции, из них: - в Алматы – 364, - в Нур-Султане – 291, - Кызылординская область - 124, - Карагандинская область - 80, - Акмолинская область - 79, - Атырауская область - 70, - Жамбылская области - 49, - Туркестанская область - 49, - в Шымкенте - 40, - СКО - 26, - Алматинская область - 24, -  ЗКО - 18, - Актюбинская область - 12, - Мангистауская область - 11, - Павлодарской области - 11, -  ВКО - 8, - Костанайская область - 5. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта.  