Верховный муфтий рекомендовал проводить ифтар только дома, сообщает Informburo.kz. Жителя Уральска оштрафовали за недопустимое поведение в мечети Иллюстративное фото из архива "МГ" Не нарушать условия карантина ради ифтара во время месяца Рамазан призвал председатель духовного управления мусульман (ДУМК) Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. - Для профилактики распространения инфекции призываем приостановить проведение ифтаров в мечетях, в столовых и других общественных местах. Во время карантина рекомендуем проводить ифтар дома, а не собираться в общественных местах, кафе и ресторанах. Желательно провести дома и с семьёй, это будет хорошо, потому что мы должны сохранять своё здоровье, – сказал Наурызбай кажы Таганулы. Верховный муфтий также сообщил, что ораза в Казахстане начнётся 24 апреля. - Согласно предписаниям шариата, принято решение о том, что в стране ожидаемый всеми мусульманами месяц Рамазан начинается 24 апреля, – сказал глава ДУМК. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 15 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1232, вылечились 203 человекf, умерли - 14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  