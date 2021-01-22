Иллюстративное фото с сайта saraybeach.com 2020 год в мировой истории, безусловно, запомнится надолго, пандемия коронавирусной инфекции и как следствие тотальный карантин, масочный режим и локдаун. В условиях всемирного коллапса первое время ни о каких путешествиях и речи быть не могло. Однако спустя полгода, соблюдая все меры предосторожности, казахстанцы и уральцы в частности имели возможность отправиться в тёплые страны, оставив позади рабочие будни. - Я езжу путешествовать пару раз в год, стараюсь выбирать не самые заезженные места. За последние несколько лет была в Москве, Питере, Севилье, Малаге, Стамбуле. Причины путешествия могут быть разные, могу поехать на концерт любимых исполнителей, привлекает сама суть путешествия, новые и необычные впечатления. Пандемия планам сильно не помешала, в марте прошлого года, как раз успела съездить в Прагу на концерт, но открытий границ всё же ждала. Хорошо, когда есть возможность куда-нибудь съездить, если вдруг захочется, - рассказала жительница города Альбина Ахонова. Впрочем путешествовать удается не всем, виной всему все та же пандемия коронавирусной инфекции. - Мы каждый год ездили отдыхать с детьми. Как правило, выбираем всегда проверенные маршруты - Египет, Турция, Арабские Эмираты. Во-первых, прямые рейсы, во-вторых, недолгий перелет. В прошлом году выехать не удалось, в марте собирались в Арабские Эмираты, но уже когда началась вся эта история с коронавирусом, отказались от поездки. В этом году даже боюсь что-то планировать. Наши деньги остались в турфирме, если все будет спокойно, то хотим полететь летом в Турцию, - говорит жительница Уральска Алина Турегалиева. Корреспонденты "МГ" поговорили с представителями туристических агентств и выяснили как развивается туристическая отрасль в условиях пандемии. - Наиболее популярные направления среди жителей нашего города традиционно являются Египет, ОАЭ и Турция ввиду своей финансовой доступности и немаловажную роль играет тот факт, что отправления по этим направлениям доступны прямым рейсом из Уральска. Набирает обороты направления на Мальдивские острова. При этом, несмотря на карантин, для жителей нашего города появляются новые направления, как пример экзотическая Шри-Ланка, но к сожалению, прямых рейсов из Уральска по этим путёвкам, пока что нет, отправление осуществляется с пересадками через Алматы и Нур-Султан, - рассказывает директор туристической фирмы Александра Маркелова. Безусловно, не всё так радужно, так как такие популярные и любимые нашими соотечественниками страны, как Таиланд и Вьетнам, до сих пор не открыли своих границ, и попасть в них не представляется возможным, откуда бы то ни было. Еще одна проблема - невозможность выехать в Россию, ведь, как известно, жители Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей до пандемии летали через соседей. Так выходило дешевле. - Отправление по путёвкам, вылет которых осуществлялся через Россию, оказался невозможным из-за закрытия границ. Мы понимаем всё недовольство клиентов. На данный момент денежные средства людей, бравших такие путёвки, находятся в "заморозке" до 31 декабря текущего года. Мы ищем механизмы возврата средств, либо обмена их на доступные сейчас направления. Тут важно понимать, что это форс-мажорная ситуация, - продолжает Александра Маркелова. К слову, туроператоры регистрируют высокие показатели отложенного спроса во время карантина. Истосковавшиеся по новым впечатлениям наши сограждане прямо сейчас бьют все рекорды по покупкам путёвок за аналогичный период прошлых лет. – Приступающим планировать свой отпуск стоит знать, что ПЦР-тест, обязательный для выезда и въезда в страну, не входит в стоимость путёвок, о них вы должны будет подумать заранее, причём стоимость ПЦР-тестов за границей, как правило, выше. Ношение масок в самолёте и вплоть до прибытия на территорию отеля обязательно, но на территории отелей и курортов можно уже вздохнуть полной грудью, там ношение масок необязательно. В качестве рекомендаций мы всегда просим наших клиентов соблюдать меры предосторожности: обрабатывать руки антисептиком, надевать маску в многолюдных местах, соблюдать правила поведения в посещаемых странах, и уважать отдыхающих с вами людей, - рассказывает сотрудник туристической фирмы Светлана Валиева. Среди сложностей, возникающих во время пандемии, представители турфирм отмечают возросшую техническую, подготовительную работу, по заполнению большого числа различных бланков и анкет. При этом отмечается, что вопрос цены не претерпел кардинальных изменений, повышение цен является естественным и сезонным. Он не связан с пандемией коронавирусной инфекции. В заключении стоит отметить, что несмотря на тяжёлые внешние факторы, туристическая отрасль сумела сохранить свои позиции. Путешествовать в условиях пандемии, как оказалось, можно, только не забывайте, о мерах предосторожности и заботьтесь о своем здоровье.