Буквально вчера, 21 января, ЗКО перешла в "красную" зону по темпам прироста заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19 за последние сутки Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 21 января, в Казахстане было зарегистрировано 1 430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из их 61 случай пришелся на ЗКО. Стоит отметить, что всего по стране было зарегистрировано 173 842 случая COVID-19, в ЗКО - 10 146 случаев. - На 22 января лечение от КВИ продолжают получать 25 469 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находится 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов, - пояснили в МВК РК. Также 20 января в республике было зарегистрировано 96 случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, два случая с с летальным исходом. Выздоровели 56 человек. - С 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 211 заболевших, случаев с летальным исходом - 549, всего выздоровели – 34 981 человек, - отметили в МВК РК. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19.