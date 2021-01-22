Постановление, запрещающее передвижение по ночам, утратит силу 25 января 2021 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО разрешили передвижение после полуночи Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что запрет передвижения на личном автотранспорте в Уральске с 23.00 до 6.00 вступил в силу с 7 ноября 2020 года. Затем от 7 декабря вышло постановление главного санврача ЗКО, согласно которому, жителям области было запрещено передвигаться пешком и на автотранспорте с 00.00 до 6.00. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что запрет на передвижение для жителей ЗКО после полуночи снят. - Запрет на передвижение не сохраняется. Предыдущее постановление главного санврача утратит силу 25 января (тогда в силу вступит новое постановление главного государственного санитарного врача Арыспаева от 21 января - прим.автора). Согласно новому постановлению, запрета на передвижение нет, - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Напомним, 21 января главный санврач ЗКО вынес новое постановление, согласно которому в области вводится ряд новых ограничений.  