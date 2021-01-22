Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению главного санитарного врача Атырауской области Мадениета Танауова, ограничения в области будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Также согласно постановлению, был продлен карантин и на Тенгизе. Руководству месторождения поручено открыть дополнительные карантинные места для изоляции больных COVID-19 с бессимптомным течением. По-прежнему жителям Атырауской области необходимо носить медицинские или тканевые маски в общественных местах. Тем, кто старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости. А при появлениях первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103. Также в области будет приостановлена работа объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров. По выходным перестанут работать ЦОНы и спецЦОНы, фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы, бани, сауны, СПА-центры бассейны, Продовольственные и непродовольственные рынки, ТРЦ и торговые дома не будут работать только в воскресные дни. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам, режим работы с 06.00 до 23.00. Согласно новому постановлению:- проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов - проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому и в увеселительных заведениях. - деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более, и рекомендовано не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы. - работа ЦОНов в будние дни (понедельник - пятница) с 9:00 до 18:00. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию. - работа учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установленным графиком работы. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди.- проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме; - детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 до 18.00; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях. - медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи) с 09.00 до 18.00; - объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%; - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - продуктовые магазины с 09.00 до 22.00 (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); - продовольственные и непродовольственные рынки - график работы с 09.00 о 19.00 в будние дни, в субботний день с 09.00 до 17.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресный день; - торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины- разрешено работать только в будние дни: с 09.00 до 22.00 , в субботний день с 09.00 до 17.00 (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; - объектам общественного питания с 09.00 до 20.00 (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), фудкортам работать только на доставку. - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны), с 09.00 часов до 18.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). - фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 до 22.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя). В субботние и воскресные дни приостановить; - бани, сауны, СПА-центры бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 до 22.00. В субботние и воскресные дни приостановить;