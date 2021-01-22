KazCOVID-in", по завершению которой планируется и ее использовать для прививания западноказахстанцев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, в области проводится тщательная работа по подготовке к вакцинации от COVID-19. – На сегодняшний день имеется четкий план по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции, тема вакцинации для нас не новая. Ежегодно мы проводим вакцинацию населения от гриппа, кори, а ежедневно дети получают плановые прививки. К вакцинации от COVID-19 мы тщательно готовимся совместно с управлением здравоохранения и акиматом, готовим медицинских работников, обучаем их. Здесь немаловажную роль играет транспортировка вакцины на склады нашей области, в том числе и в районные центры. Всего планируется вакцинировать 180 тысяч жителей нашей области, в первую очередь это работники инфекционных стационаров, станций скорой медицинской помощи, врачи-эпидемиологи, далее идут учителя, сотрудники полиции, работники медицинских организаций. Она будет проводиться на добровольной основе, - рассказал Нурлыбек Мустаев. К слову, для прививок населения будет использоваться препарат российского производства "Спутник-V". Кроме этого, третью стадию клинических испытаний проходит казахстанская вакцина "– С февраля этого года мы начнем вакцинацию российской вакциной, которая состоит из двух частей. Сначала делается одна прививка, а на 21 день - вторая, - отметил Нурлыбек Мустаев.