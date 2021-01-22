- Принятый закон разработан по поручению Президента страны с учетом мнений членов Национального совета общественного доверия. Теперь при вождении автомобиля не будет необходимости иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт, - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сенат принял в двух чтениях закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения". Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. В случае подписания закона Главой государства в Казахстане отменят штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома. Соответственно, казахстанским водителям можно будет не возить с собой права и техпаспорта. Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан. Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта.