Сегодня, 21 января, вышло новое постановление главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, которое вступит в силу 25 января 2021 года. Согласно новому постановлению карантинные меры будут усилены до 7 февраля. Итак, в области по-прежнему запрещено проведение семейных мероприятий, в том числе и на дому. Жители ЗКО должны носить медицинские или тканевые маски в общественных местах на открытом воздухе. Запрещена деятельность всех развлекательных объектов: кинотеатров, театров, объектов культуры. Теперь продовольственным и непродовольственным открытым рынкам разрешено работать в будние дни с 9.00 до 17.00 и запрещено работать в воскресенье. Крытые рынки в будние дни будут работать по такому же графику, однако им запрещено работать не только в воскресенье, но и в субботу. Что касается торговых домов и центров, то им разрешено работать в будние дни с 10.00 до 23.00, в выходные работать запрещено, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, расположенных в них. Непродовольственные магазины также могут работать в будние дни с 10.00 до 23.00, в выходные работать им запретили, также как и саунам, SPAцентрам, фитнес центрам, бассейнам, спортивным и тренажерным залам. К слову, работа общественного транспорта в городе будет прежней, а вот движение межрайонных межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) будет приостановлено. Согласно новому постановлению:- проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов - проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому и в увеселительных заведениях. - деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более, и рекомендовано не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы. - работа ЦОНов в будние дни (понедельник - пятница) с 9:00 до 18:00, в субботние дни с 9:00 до 14:00. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию.- объектам общественного питания - график работы с 9:00 до 20.00, (заполняемость не более 50%, не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий). - объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос – график работы с 9:00 до 23:00; - деятельность фудкортов (только на доставку и на вынос); - работать саунам, SPAцентрам в будние дни: с 09.00 до 23.00, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) и с приостановлением работы субботние и воскресные дни. - работа религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - работа салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметологические услуги, по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); - работа спортивно-оздоровительных объектов (фитнес центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя и с приостановлением деятельности в выходные дни. Жителям ЗКО старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.