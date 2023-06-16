— Во время ремонта в квартире установил за свой счёт приборы дистанционного учёта и измерения воды, радиаторы отопления. Следовательно, как потребитель и покупатель я хочу добиться того, что чтобы застройщик компенсировал мне понесённые расходы в размере 524 720 тенге, а также судебные расходы, — отметил Малик Жумагалиев.

— Если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока, исчисляемого годами, месяцами и днями, считается следующий за ним рабочий день, а значит – понедельник, 17 апреля, — отметил Малик.

— Заслушав пояснения представителя ответчика, изучив материалы дела и доводы частной жалобы, коллегия признает определение суда от 18 апреля подлежащим отмене по следующим основаниям. Коллегия считает, что судом необоснованно возвращена апелляционная жалоба истца ввиду того, что последним срок подачи апелляционной жалобы не пропущен. Так, из материалов дела следует, что решение суда было оглашено и вынесено в окончательной форме 15 марта. 16 марта суббота — выходной день, следовательно, последний день для подачи апелляционной жалобы является 17 апреля. Апелляционная жалоба истцом подана 17 апреля, то есть в предусмотренный законом срок. В связи с чем, выводы суда о пропуске срока обжалования решения суда коллегия признаёт необоснованным. В этой связи доводы жалобы о незаконности и необоснованности определения суда, препятствующего реализации его права по апелляционному обжалованию судебного акта, заслуживают внимания. В связи с чем, обжалованное определение суда является незаконным, подлежит отмене с передачей дела в суд первой инстанции для выполнения требований. Определение суда от 20 апреля подлежит оставлению без изменения. Поскольку истцом не пропущен срок обжалования и оснований для восстановления срока не имелись. Определение суда от 18 апреля по настоящему гражданскому делу о возврате апелляционной жалобы отменить. Передать в суд первой инстанции для выполнения требований. Частные жалобы удовлетворить частично. Определение вступает в законную силу со дня его оглашения, обжалованию в кассационном порядке не подлежит, — говорится в постановлении судьи Утепкалиевой.

— У нас был оформлен договор купли-продажи, в котором обговаривалось кто и что будет устанавливать. Мы устанавливали счётчики света, газа. А вот счётчики воды и радиаторы по договору не устанавливаем. Покупатель подписал договор, то есть он был согласен на такие условия. Если что-то не устраивало, нужно было тогда оспаривать. Уже прошло четыре года, как будто они только проснулись. Этот человек, куда только на нас не писал. Мы его прекрасно знаем. Когда жильцы звонят с проблемами, мы стараемся их решать, без внимания не оставляем, — рассказал Арман Аймукашев.

— Это частная застройка. В госзакупках эти требования по всем нормам, а в частной застройке такого нет. Мы придерживаемся и стараемся соблюдать технические условия. Для введения дома в эксплуатацию на подключение воды не смотрят, — отметил спикер.

Согласно пп. 22 п. 4 «Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения», утверждённых приказом Министра национальной экономики РК от 28.08.20152. N 621 - «Приборы учёта воды, устанавливаемые первично и при замене на вводах в здания, для встроенно-пристроенных помещений, индивидуальные приборы учета воды при строительстве жилых домов (зданий) оснащаются средствами дистанционной передачи данных совместимые информационно-измерительными системами организации по водоснабжению и (или) водоотведению, при открытой системе горячего водоснабжения - с информационно-измерительными системами организации, осуществляющей допуск в эксплуатацию приборов учета горячей воды.

Согласно ст.92-8 Водного кодекса Республики Казахстан от 09.07.20032. N 481. «Организация коммерческого учета воды: 1. В проектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта многоквартирных жилых домов (жилых зданий) предусматривается обязательная установка общедомовых и индивидуальных (поквартирных) приборов учета воды для организации коммерческого учета воды. 2. Во вновь вводимых в эксплуатацию объектах предусматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности с дистанционной передачей данных. Данное требование распространяется и в случае замены неработающих или отработавших установленный срок эксплуатации общедомовых приборов учета воды.

Согласно пп. 23 п.4 «Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения», утверждённых приказом Министра национальной экономики РК от 28.08.2015г. No 621 - «В проектируемых, строящихся, расширяемых, модернизируемых, технически перевооружаемых, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданиях затраты на установку приборов учета воды, необходимых элементов информационно-измерительных систем коммерческого учёта воды и автоматизированной системы учёта энергопотребления возлагаются на застройщика».

Согласно п.4 ст.92-8 Водного кодекса РК от 09.07.2003г. N 481. «Организация коммерческого учета воды» - «Не допускается приемка в эксплуатацию объекта, присоединенного к сетям водоснабжения и (или) водоотведения населенного пункта, без приборов учета воды». Согласно п. 17 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией», утверждённые приказом Министра энергетики РК от 18.12.20142. No 211, потребитель направляет на согласование в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию проекты наружных тепловых сетей, теплового узла, приборов учета, внутренней системы отопления.

Согласно пп.1 п.20 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией», утверждённые приказом Министра энергетики РК от 18.12.20142. No 211, до присоединения к тепловой сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации потребитель после строительства теплового узла монтажа приборов учета и внутренней системы теплоснабжения вызывает представителя энергопередающей (энергопроизводящей) организации для приемки выполнения работ по промывке и опрессовке вновь смонтированного оборудования с последующим оформлением актов.

Согласно Своду правил РК 4.02-101-2012 и Строительным нормам РК 4.02-01-2011, помещения в жилых зданиях должны быть оснащены системой отопления в виде водяных радиаторов, которые являются внутренней системой отопления жилого дома.

В редакцию «МГ» обратился житель Уральска, который судится с застройщиком ТОО «Каз-Хол». Малик Жумагалиев представляет интересы своего брата, и в суде тоже. Он рассказал, что строительство новостройки началось в 2019 году. В 2020 году во время пандемии они приобрели новую двушку для пожилых родителей в центре города — дом №57/2 на проспекте Абая. Тогда в семье произошла трагедия — умер отец семейства и владельцам квартиры было не до выяснения дефектов. Спустя неделю после совершения сделки Малик обратился в тепловую инспекцию АО «Жайыктеплоэнерго» с просьбой не начислять за отопление и горячую воду в сезон 2020-2021 года, так как выяснилось, что в квартире отсутствуют счётчики воды, а также внутренняя система отопления в каждой комнате, которая при этом имелась в подъездах дома. По завершению обследования был получен письменный акт тепловой инспекции, подтвердивший отсутствие в квартире счётчиков воды и радиаторов отопления. Неоднократные устные обращения и досудебные претензии к застройщику не дали результатов, поэтому Малик Жумагалиев за свои деньги установил радиаторы и счётчики. После этого он обратился в ТОО «Батыс су арнасы» с просьбой открыть именной лицевой счёт. Однако монополист отказал по причине того, что будут открыты поквартирные лицевые счета, счётчики воды опломбированы только после установки счётчиков воды в 100% квартирах в жилом доме.Тем не менее, со слов Малика, застройщик идти навстречу и устанавливать счётчики отказался, хотя согласно водного кодекса предприниматель обязан был это сделать. На две предсудебные претензии директор «Каз-Хол» не ответил. Мужчина обратился в суд Уральска №2, но и тут оказалось всё непросто. 15 марта суд №2 Уральска под председательством судьи Ниязова оглашает резолютивную часть решения, которым в исковых требованиях отказывает. 16 марта суд выносит решение уже в окончательной форме, последний срок подачи апелляционной жалобы — 16 апреля.Однако в ответ на апелляционную жалобу Жумагалиев получает определение суда от 18 апреля в том, что несмотря на то, что апелляционная жалоба была отправлена 17 апреля, суд зарегистрировал её 18 апреля и к ней не было приложено заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока. Малик Жумагалиев и его брат решили не сдаваться и направили частную жалобу на определение от 18 апреля, а также повторно обратились с заявлением о восстановлении пропущенного срока и принятием к рассмотрению апелляционной жалобы Западно-Казахстанским областным судом. Однако и в этот раз судья Ниязов указывает, что Жумагалиев обратился повторно в суд уже 18 апреля, при этом в новом определении от 20 апреля указывает, что истец теперь пропустил срок подачи на восстановление пропущенного срока, а значит апелляционная жалоб не принимается. В результате Жумагалиев направил две частные жалобы на отмену двух определений суда №2 , и одну апелляционную жалобу на решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда под председательством судьи Утепкалиевой рассмотрела обе частные жалобы Жумагалиева к ТОО «Каз-Хол».Мы обратились к директору ТОО «Каз-Хол» Есенжану Шунаеву, он поручил комментировать ситуацию своему заместителю Арману Аймукашеву.Заместитель директора компании считает — то, что дом ввели в эксплуатацию без счётчиков воды, не является нарушением.Также Арман отметил, что истец проиграл суд. Он считает, что апелляция вряд ли что-то изменит. Между тем дозвониться до пресс-секретаря судьи Ниязова по номеру 55-43-35 не удалось.