Его полномочия после достижения пенсионного возраста продлевали.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Даниал Ахметов покинул пост акима Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент.

— Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобождён от должности акима Восточно-Казахстанской области, – говорится в опубликованном на сайте Акорды документе.

Ахметов руководил регионом с 2014 года. Он достиг пенсионного возраста в 2017 году, тогда его полномочия продлевали на пять пять. Летом 2022 года президент вновь продлил его полномочия как акима, «учитывая многолетний опыт работы на государственной службе».

В разное время Ахметов занимал должности премьер-министра и министра обороны Казахстана.

Нового акима региона выберут сегодня, 16 июня, на заседании маслихата.