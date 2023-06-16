Пять из них на лицо и три — на руке, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Фото предоставила мама девочки

Даше было четыре месяца, когда в съёмном доме, где она жила с родителями, случился пожар. Её чудом спасли врачи. У ребёнка обгорело лицо и руки, девочка осталась инвалидом.

— Дочь перенесла уже восемь операций. Из них пять на лице и три на руке. На правой руке ей ампутировали четыре пальчика. Даше предстоит в дальнейшем пластическая операция, а сейчас дорогие мази и лечение, чтобы лицо опять не тянуло рубцами. Сами мы собрать эту сумму не в силах, я подрабатываю, жильё у нас съёмное, денег не хватает. У Даши пересадка кожи, и если не мазать, начнёт тянуть рубцами. Это плохо, рубцы потом надо удалять, а это опять операция. Прошу всех неравнодушных людей помочь моей дочери восстановить лицо и ручки, — рассказала Людмила, мама девочки.

Даша ходит в детский сад. По словам матери, дети часто смеются над малышкой, кто-то показывает пальцем. Есть и те, кто обзывает девочку.

— Не только в садике, но и на улице показывают пальцем, смеются. Кто-то тыкает и говорит плохие слова. А дочь растёт и уже всё понимает. Она часто спрашивает, почему у неё нет пальчиков. Почему же их отрезали. Я переживаю за её будущее. Врачи говорят, что пока операцию на лицо делать не будут, ведь и так их было много. Сказали, мазать мази, следить за рубцами. Правда у неё уже начались рубцы, так как мы не можем купить мазь, — говорит мама девочки.

Людмила Жукова — многодетная мать одиночка, они с детьми живут на пособие, временами женщина подрабатывает. У неё не хватает финансов на приобретение дорогостоящих лекарств, один тюбик мази стоит около 30 тысяч тенге. Сумма сбора на лекарства и мази — 500 000 тенге.

Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400430139113978. Счёт привязан к номеру +7 (707) 804 12 16. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Дарьи.

