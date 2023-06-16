Это необходимо для врезки линии временного трубопровода.
В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили, что часть зданий в Ауэзовском районе на день отключат от горячей воды.
С 9:00 до 20:00 19 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и здания в квадрате улиц Улугбека – Саина – Жандосова – Яссауи.
— Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции магистрального трубопровода, — пояснили в коммунальном предприятии.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.