Это необходимо для врезки линии временного трубопровода.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили, что часть зданий в Ауэзовском районе на день отключат от горячей воды.

С 9:00 до 20:00 19 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и здания в квадрате улиц Улугбека – Саина – Жандосова – Яссауи.

— Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции магистрального трубопровода, — пояснили в коммунальном предприятии.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.