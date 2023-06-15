Водитель грузовика госпитализирован, передаёт портал «Мой ГОРОД»

По данным департамента полиции ЗКО, КамАЗ опрокинулся на объездной дороге Подстепное — Илек 15 июня примерно в 17:00.

— За рулём грузового авто находился 53-летний мужчина. Он работает водителем в ТОО «Жайык Сити». При проведении ремонта дороги мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП он получил различные травмы. Его госпитализировали в центральную больницу Теректинского района. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб голени, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно заключения медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Фото предоставлено очевидцами