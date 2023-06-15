Операция проводится в летне-осенний период в связи с созреванием конопли, из которой изготавливают марихуану и гашиш, передаёт портал «Мой ГОРОД».

С первого июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие «ҚАРАСОРА-2023». В рамках него уничтожают растительно-сырьевую базу наркотиков.

— Оно также направлено на установление заслона каналам поставки наркотиков из-за рубежа, пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений. Операцию проводят в летне-осенний период в связи с созреванием конопли, из которой изготавливают марихуану, гашиш, — сообщили в полиции района.

В случае обнаружения незаконных посевов и мест произрастания, полиция просит незамедлительно информировать правоохранительные органы.