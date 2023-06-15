Юристы отмечают, что навязывание подписки — незаконно.

В «Мамочки Уральска» на днях опубликовали жалобу на принудительную подписку на печатные здания. Автор обращается к руководству департамента полиции с вопросом: на какие газеты весь штат полицейских всю жизнь сдаёт деньги.

– Сейчас это 4 400 тенге, а собственно где эти газеты? Для кого они? Это такие большие деньги же, куда они уходят? Кому? Почему такая сумма? Есть право отказаться от них? Ладно если бы их реально выдавали, так мы их не видим, — возмущается автор.

Под публикацией пользователи не скупились на комментарии, после которых словосочетание «добровольная подписка» кажется смешным и нелепым:

«Всю жизнь работаю в медицине, а муж всю жизнь отдал органам (внутренних дел —прим. автора). И всю жизнь отдаёт за типографию казахстанской печати». «От этого все страдают — и учителя, и медики, да и отказаться можете от подписки, заодно и от работы». «Все госслужащие так. Никто их не видит, но все подписаны и платят. Принудиловка республиканского масштаба». «Право отказаться есть, но оно не работает, когда тебе не подписывают заявление на отпуск/перевод, пока не подпишешься». «До сих пор добровольно принудительно заставляют выписывать эти газеты. И сколько уже об этом писали, но как заставляли по всему Казахстану платить за не существующие газеты, так и заставляют. Ничего не изменилось. Интересно, сами создатели этих газет читают возмущение народа?» — пишут пользователи.

Ни для кого не секрет, что сотрудники государственных учреждений в период подписных кампаний сталкиваются с такой проблемой как добровольно-принудительная подписка на периодические издания. При этом подписываться обязуют на те издания, которые выбирает руководство. Чаще всего учителям, врачам и работникам других госучреждений проще отдать деньги, чем быть «белой вороной» в коллективе. Далее эти газеты и журналы просто пылятся в библиотеках, а потом их списывают как макулатуру.

Между тем, юристы сайта defacto.kz говорят, что понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена гражданским кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством.

Таким образом, чтобы оформление подписки на определённые газеты стало для граждан обязательным, необходимо, чтобы такая обязанность была закреплена где-либо в законодательном акте. Но такая обязанность нигде не закреплена. Более того, она бы явно противоречила нормам на свободу получения информации.

– Поэтому отсутствуют правовые основания для принудительной подписки на какие-либо СМИ как для служащих госучреждений и предприятий, так и для работников коммерческих организаций. Применение каких-либо санкций со стороны работодателя за отказ от подписки носит дискриминационный характер и может быть расценено как нарушение равноправия граждан. Следует также учитывать, что большинство собственников средств массовой информации — это организации частной формы собственности и такое лоббирование их интересов со стороны руководителей может быть квалифицировано по статьям 228 «Злоупотребление полномочиями» или 307 «Злоупотребление должностными полномочиями» в зависимости от того, является ли руководитель должностным лицом или руководит коммерческой организацией, — поясняют юристы.

Кроме этого, по словам экспертом, дополняет набор правонарушений антиконкурентная деятельность по отношению к остальным изданиям, которая влечёт административную или уголовную ответственность. Любые предпринятые работодателем санкции за отказ от принудительной подписки могут быть обжалованы прокурору или в суд.

Что касается жалобы на принудительную подписку в департаменте полиции, получить комментарий от ведомства пока не удалось.

